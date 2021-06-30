行政院近期公布紓困 4.0 精進方案，保單紓困借款也提前上陣，還是很多民眾反應「看得到領不到」，民進黨立委鍾佳濱、林楚茵等人呼籲金管會保險局，輔導壽險業者對申請資格從寬認定。

保險局長施瓊華呼籲壽險公司，在規定的條件下保留彈性，透過保險業務員理解客戶困難，除了原有保單借款的保戶，目前在推視訊投保，這樣的紓困，業務員也可透過視訊方式，了解顧客需求，在彈性審查下，可以讓客戶能得到保單借款度過難關。 而這次會把保單借款列為平核、公司自己評鑑的加分題，期待壽險業辦理時能體恤並做彈性處理，此外，審查過程因為有業務員，會比勞工紓困貸款處理好一點。

中華民國壽險公會秘書長金憶惠說，這次保單借款是借10萬元用1.28優惠利率，只要在額度範圍內都可以借，只是會用比較高的利率，就是看保戶資金需求急迫性規劃。

他說，醫療險或傷害險沒提供保單借款權利，不屬於這次紓困範圍，這次申請對象都是保險公司保戶，客戶跟保險公司是長期互動，希望保險公司在合情合理下能更給予方便，協助度過難關，未來客戶也會更緊密。

鍾佳濱認為，根據壽險公會統計，持有儲蓄型保單者以20至59歲青壯年人最多，該族群可能因為資格不符而無法取得勞工紓困貸款，應讓小資及年輕夫婦家庭族群，利用儲蓄型保單向壽險公司以低利率借款，建議保單紓困借款申請資格應該從寬認定。

他說，以人壽險去年可觀的保費收入2兆3917億元來看，應可負擔承作保單紓困借款的機會成本。

林楚茵說，保險業務員最了解保戶經濟情況，壽險公司應從快、從寬、從簡核貸，與會的壽險公會及六大壽險公司都同意放寬審查條件、加快審查速度。此外，林楚茵建議，原有保單借款利息高於1.28％，如保戶符合紓困貸款資格，希望壽險公司也可以提供低利息優惠。

台灣基進立委陳柏惟也表示，這次保單借款的第五類保戶「受疫情影響致經濟困難」，認定上容易讓人疑惑，金管會應研擬相關認定辦法或採多元證明方式，減少民眾和業者間的認知落差。