保戶用保單紓困貸款借1.28％資金，還其他保單3％以上利息，壽險公司全放行了。新光人壽官網已修正，取消原先設定保單紓困貸款借款人，90天內不得歸還舊有保單借款，否則取消1.28％資格的規定，即所有壽險公司都不再明文限制保單借款用途。

金管會及立委強力推動下，22家壽險公司保單紓困貸款將在7月1日正式開辦，只要是五大類情況，即一身心障礙者；二低收入戶或中低收入戶；三屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員；四是符合政府個人紓困補助條件者；五為受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者，在保單價值金範圍內，每人在每一壽險公司可借最高10萬元、三年年息1.28％的保單紓困貸款。

先前壽險公會明訂受疫情影響「以致經濟困難者」類型，一是有雇主者，保戶表達自己因失業、無薪假、非自願離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等實質收入減少導致經濟困難者。二是無雇主者，保戶表達自己無雇主（包括但不限於攤商、自營商、自由工作者等），但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，都可動支。

22家壽險公司同步上線，都是以新台幣計價、有保價金的保單，主要是壽險、年金等儲蓄型保單，僅八家公司開放投資型保單亦可動支。

新壽原本限制保戶不得「借新還舊」，即不能借1.28％的錢，90天內馬上去還之前2％以上的保單借款金額，但在所有壽險公司都沒有這項限制後，新壽亦已拿掉此限制，即所有保戶只要借1.28％的保單紓困貸款，用途不限。