新冠肺炎疫情持續延燒，新北市針對非自願離職失業勞工提出紓困方案，凡家有子女就讀私立大專院校，經向勞動部申請「109-2學期失業勞工子女就學補助」並獲審核通過者，可再向新北市政府勞工局申請生活扶助金，最高可補助新台幣1萬1800元補貼，合併勞動部補助最高可達3萬5800元，完全比照軍公教子女教育補助標準。收件自7月1日起至8月2日止，提醒符合資格的市民朋友把握時間。

為避免失業造成子女就學中斷困擾，新北市勞工局會在每年3月中旬，優先輔導失業勞工向勞動部申請補助，經該部勾稽比對後，一般在6月中旬寄發審核結果通知單，勞工局再透過差額補助，降低與軍公教子女教育補助的差距。失業勞工僅需填寫申請書、領據，另外檢附勞動部審核結果通知單影本、109-2學期學費單影本、存摺影本，即可提出申請。

相關簡章及申請書，可至市府行政大樓1樓東西側服務台、7樓勞工局、各區公所及7個公立就業服務站免費索取，亦可連結「新北勞動雲」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/)，透過「服務資訊」-「勞工福利」-「失業勞工子女生活扶助補助」下載申請表。至於錯過勞動部109-2學期失業子女就學補助申請的新近失業勞工，亦可來電29603456轉勞工局組織科(分機6302-6314)洽詢細節。