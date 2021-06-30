就讀台北市某私立國小的周姓學生，指控同年級、不同班的李姓同學霸凌他，除了不給他使用特定顏料，還不時踢他椅子，害他焦慮、失眠，要看精神科治療，因此與父母共同對李童提告求償7萬餘元。台北地院新店簡易庭認為，無法證明周童病情與李童行為有因果關係，判周童一家敗訴，可上訴。

周童一家主張，2019年9月間與李童一起上美術課，被分到同一組，李童卻夥同其他同儕霸凌，故意不讓周童使用特定顏料，還多次踢周童的椅子，讓周童感到焦慮不安、精神緊張，導致周童每次在美術課的前一晚，都會害怕到睡不著，只能長期求助精神科，故求償象徵性精神慰撫金7萬2800元。

李童一家抗辯，此事經校方召開「防制校園霸凌因應小組」，確認未達校園霸凌程度，且周童口條很好，卻未當場向老師反應，更何況周童最後還是有用到顏料，踢椅子也是有1次是不小心，周童求診精神科與李童的行為的因果關係，應由周男負舉證責任。

法官勘驗同學、老師的訪談紀錄，認為依教室內的動線，李童會常常經過周童後方，難免會不小心碰觸到周童椅子，且周童從未告訴老師有受到其他同學不友善行為，另校方的訪談紀錄，李童應該只是與其他同學互動較熱絡，而讓周童感到不舒服，不足以認定已達霸凌程度。

法官認為，周童雖因壓力事件就診精神科，但生活中壓力來源有很多，在家庭、學校或同儕間都有壓力存在，且校方一連串的調查程序，以及父母的關心，對年僅10歲的周童都是重大壓力來源，因此無法證明就診精神科與李童行為有關，遂判周童一家敗訴。