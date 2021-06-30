54歲金曲歌后詹雅雯年初自曝罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮，最難過的是，醫生告知目前全世界沒有藥物可以治療帕金森氏症，讓她忍不住落淚。昨（29日）詹雅雯開直播跟歌迷線上互動，透露生病期間心情憂鬱，目前已服用抗鬱藥物，但有時會偷偷停藥。

詹雅雯29日在臉書粉專開直播教唱歌，未料數度出現乾咳症狀，她坦言知道自己生病後，心情常常陷入谷底，「這個病狀會讓你焦慮、想不開，發生憂鬱、躁鬱等副作用，幸好有你們在」為了治療不佳的情緒，詹雅雯開始吃抑制憂鬱的藥物，但每次看到粉絲的加油打氣就會覺得自己好了，「抑制憂鬱的藥我都盡量不去吃，我都偷偷地不吃藥，我不是個好病人，應該是要聽醫生的話。」

將近1個小時的直播中，詹雅雯不忘感謝第一線醫療人員的辛勞，希望大家能替這些救苦救難的英雄祈禱，並提醒盡量不要外出，繼續忍耐待在家，為台灣疫情盡一份心力。

事實上，詹雅雯因得到帕金森氏症，左腦中度萎縮，再加上藥物的副作用及壓力，出現掉髮、腸胃不適，平衡感也受影響，前陣子因不慎跌倒送進台大醫院治療，一周後再度摔跤，所幸友人聽到她的尖叫聲，及時拉了一把才沒受傷。同時，詹雅雯希望大家別再追問她的病況，不需要掛念她的病，也不用祝福她身體一定要健康，「因為健康我不一定快樂，我一直在拖磨這個身體，我身心備感煎熬...有病不見得有苦，它會痛沒錯，但它不見得有苦，聖嚴法師說的。」她透露自己正在修行的路上，感謝網友的陪伴。

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