韓國女星全智賢下半年將以《屍戰朝鮮》特輯—《屍戰朝鮮：雅信傳》、及與朱智勛合演的《智異山》回歸演藝圈，先前她莫名被傳婚變，第一時間富二代老公崔俊赫就出聲駁斥，可見夫妻倆好感情。而全智賢出道之初，也曾因本名「王智賢」曝光，引發「父親是台灣人」的烏龍傳聞。

據《東網》報導，全智賢因外型高挑，年輕時就以模特兒身分出道，1999年參與韓國電影《白色情人節》才正式成為演員，2年後的《我的野蠻女友》便讓她爆紅，但人紅是非多，全智賢後來因手機被監聽而報警，韓媒報導，當時在法院上，檢方調查時稱本名「王智賢」的全智賢，父親王庭處（音譯）其實是台灣人，媒體當時深入追問，檢方則改口說全智賢有韓國身分證，但無法確認她是否為華僑。

全智賢日前傳出跟崔俊赫9年婚姻亮紅燈。（圖／達志影像；取自韓網）

對此，全智賢透過公司否認是華僑身分，並強調：「父母雙親都是韓國人」，一笑置之烏龍傳聞，事後全智賢受訪談到此事，也無奈說：「有人信嗎？我有聽過傳聞，但因為不是事實，所以不覺得是什麼，也很好奇到底為什麼會有這種傳聞」，家人都覺得很離譜，她雖然懶得回應，但一直被誤解仍感到壓力。

多年後，全智賢近期又遭傳和富二代老公9年情斷，爆料記者稱崔俊赫不想再當全智賢老公，甚至暗指他拈花惹草，崔俊赫則透過《灌籃高手》的哏圖回應：「我想當全全（全智賢）的老公」，而全智賢的婆婆、也就是崔母李正宇也寫下：「今天是非常生氣的一天，所以我差點失控吃了麵包，但還是忍住了，最後用三片生菜代替麵包」，一家人都搞笑用高EQ回應不實八卦。