因市場擔心新冠疫情，故觀望氣氛濃厚，30日日股在6月最後一個交易日中，也表現相對疲弱。早盤結束時，日經收28,815.1，漲2.49點或0.01%。東證收1,949.97點，漲0.49點或0.03%。

東奧即將復賽，投資人憂心新冠疫情發展與疫苗接種率現況，故箱型整理的日經，表現比其它國際股市遜色。

連鎖藥妝店業者Sugi控股季獲利遠不及市場所預期，故股價重挫7.8%。

紡織業者日東紡跌6.1%，因大股東宣布將出脫約佔總發行量2％的手中近百萬股股票。

J. Front Retailing跌3.8%，這家百貨公司業者下修獲利預估。

中外製藥在日本遞交新冠病毒抗體治療法申請後，股價上漲7.9%。

村田製作所宣布，將股票分割1分為3後，股價應聲上漲3.1%。

照明設備業者牛尾電機表示，將上修本財年獲利預期達兩倍之多後，股票飆漲12.7%。