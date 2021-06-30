今天台股又是航海王天下，萬海(2615)率先漲停，長榮(2603)雖然遭到處置交易，但依然強勢隨後登頂，市值更達到1兆元，一度超前台塑化(6505)，躍居台股第4大。陽明(2609)被拖著跑，漲幅達9％。

航運景氣熱絡，股價短期看不到天邊，長榮、陽明都進入到處置交易，但多頭氣勢不減，長榮創下市值破兆元的里程，相較台塑化今天股價在平盤震盪，一度超車台塑化的市值。

在萬海、長榮漲停後，陽明漲幅擴大。陽明本周最快現增訂價，由於採詢價圈購的方式，散戶根本認不到，即使看好後市，仍須透過集中市場買進，比大股東成本高出一截。不過，原本市場判斷現增訂價前會壓抑股價，但隨萬海、長榮一路往上衝，似乎股價也壓抑不住，目前盤中股價以182元再創新高，股價衝高相對墊高大股東認購成本，讓小股東一解悶氣。

萬海今天市值突破7000億元，超越國泰金(2882)7111億元，來到台股第9大市值。萬海也宣布為提升東京港大井5號碼頭船邊貨櫃裝卸效率，於6月28日在正式啟用三部新型堆高機，汰換現役舊式堆高機具，以確保裝卸作業安全及提升效率。

萬海表示，近年因東京港整體貨量持續成長，港灣週邊的交通壅塞問題越發嚴重，萬海去年開發與導入預約系制度，在東京港是唯一提供此服務的碼頭，透過資料預審，讓櫃場可事先進行翻櫃以降低壓櫃比率，大幅減少司機等後翻櫃時間，使交領櫃作業更加流暢。在碼頭外圍亦提供專用車道讓預約車輛可以優先進入櫃場，分散尖峰車流需求，避免集中壅塞於同一時段，藉以提升港區的作業效能。