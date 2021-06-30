喝咪-建國科技大學，讓所有飲料變好喝。（台中市工策會提供／盧金足台中傳真）

Local Player在地玩家-靜宜大學參賽作品，凸顯社區活動地方創生。（台中市工策會提供／盧金足台中傳真）

年輕人無限創意，有機會變成好生意！台中市政府積極推動青年創業，協助大專院校學子勇敢創業逐夢，去年在中興大學成立「台中市創業創新育苗資源共享平台」，提供創業課程及客製化諮詢服務，為促使各校間學生交流創業成果，此學習成長，提高團隊曝光度，舉辦「2021台中創育嘉年華」活動，廣邀9校學生創業團隊同場較勁，展現新世代年輕人的創意思維及創業理念。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，「2021台中創育嘉年華」由東海大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、靜宜大學、嶺東科技大學、建國科技大學及中興大學等8校，推薦共26組優秀學生創業團隊參與。

今年因受新冠肺炎疫情影響，原本5月實體活動中規畫Pitch競賽與創業市集兩種展示型態，參與團隊改以透過錄製影片方式傳達創業熱情與成果，參賽作品皆同步公告於活動網站，至7月31日前歡迎各界前往點閱觀看(影片公告網址：https：／／reurl.cc／bXY3Y6)。

展現年輕人對於社會趨勢敏銳觀察與創意運用的執行成果！工策會表示，參與團隊發展內容相當多元，競賽作品頗具水準，見出大專校院創新創業教育推動有成，當中包含農業廢棄物再利用的循環經濟、地方創生、STEAM教育與資訊平台、銀髮關懷、社區創生等主題。

參賽作品邀請20位業界先進與學界專家組成評審團共同評選，同步開放網路人氣票選，活動期間累計2萬2132人次投票支持，競爭激烈，最後得獎名單出爐，榮獲Pitch團隊「評審獎」，金獎：有木有／中興大學；銀獎：YunLight／台中教育大學＊雲林科技大學、創塊／台中科技大學；銅獎：SHALALA香味顧問／建國科技大學、銀心園／台中教育大學、動動洗刷刷／朝陽科技大學勇奪展攤團隊「評審獎」，金獎：古德土／中興大學；銀獎：創塊／台中科技大學；銅獎：Local Player在地玩家／靜宜大學、瀚茶創藝／東海大學拿下展攤團隊「網路人氣獎」榮耀的參賽團隊，金獎：喝咪／建國科技大學；銀獎：小柴迷／嶺東科技大學；銅獎：海盜鸚鵡／台中科技大學。

工策會指出，「2021台中創育嘉年華」活動訂於7月19日下午舉辦線上頒獎典禮，將邀請兩位業界重量級貴賓進行創業短講，與年輕學子分享創業實務經驗，也將安排所有得獎團隊進行創業心得分享。