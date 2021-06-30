喜特麗公司為安定內部員工對整體大環境的疑慮，逆勢加薪2％以上幅度，讓員工安心工作。（喜特麗公司提供）

國內疫情持續第三級警戒，整體大環境經濟不景氣，台中工業區專營廚房電器的喜特麗公司，面臨COVID-19對公司營運巨創，加上產業面臨國際原物料飆漲壓力，雙重衝擊下營收較去年下降1成；總經理侯劭諺為安穩內部員工對整體大環境慮，逆勢加薪2％以上幅度，更加碼準備500萬元防疫基金，讓員工安心工作。

疫情來襲，喜特麗公司總經理侯劭諺為穩定員工所受的衝擊，自費購置快篩試劑、委託專業公司進行篩檢，降低員工對自身可能染疫恐慌；自疫情警戒第三級開始為提昇士氣，慰勞員工們終日載著口罩上班的辛勞，每日既定午餐便當加入驚喜，每週安排1天「小確幸便當日」，激勵員工上班熱忱與動力。

侯劭諺指出，該公司面臨重大危難時，更應挺身負起社會責任做員工避風港。疫情動盪人心，他會極力穩舵，帶領員工們度過這段風雨飄盪的時期。他說：「員工才是公司的根本，大家很辛苦的養家，只要我還可以撐，我就會努力！」。

侯劭諺說，以獎金為主的外勤人員，因疫情趨使業務量下降進影響到薪資，他特準備500萬元安心防疫基金，讓外勤同仁享有最低薪資保障，搭配最高1萬6000元的無息借貸，每月至少可保有4萬元薪水養家；若因公出勤不幸染疫，扣除政府補助費用，更承諾其餘負擔全由公司一肩扛起。

喜特麗管理部經理何文賢表示，該公司對外不但長期默默資助弱勢，對內更非常體恤夥伴。曾有位員工不幸罹癌，總經理得知其家境清寒，在生病期間又逢經濟困難，不但撥款急難金救急，還發動內部募款一起幫忙。該名員工不幸過世後，遺留待照顧的老小，總經理一手全包其喪葬費用，用行動力挺，支持員工家人度過難關。