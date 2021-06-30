救芒果助果農 陳吉仲：加工收購沒有上限

農委會主委陳吉仲（右二）30日上午至玉井青果市場視察。（劉秀芬攝）

受疫情影響，已進入量產的台南芒果銷量、價格皆受影響，農委會主委陳吉仲30日上午至玉井青果市場與各產區農會代表、加工商座談，陳吉仲當場宣布中小果加工收購補助金額加碼，而且收購數量無上限，也呼籲民眾踴躍購買，幫果農度過難關。

陳吉仲表示，今年初遇乾旱導致芒果果實較小，外銷價格不像去年那麼好，不過日韓銷售狀況不錯，年成長有20至30％，價格也維持水準。為了拉抬芒果價格，陳吉仲宣布從外銷、加工、直銷3方面進行。

陳吉仲表示，為了獎勵外銷，不管海運、空運都給予獎勵補助，但是會要求價格不要太差，以今年獎勵鳳梨外銷為例，每公斤要超過依定價格才有獎勵金，不能與國內內銷價綁定，近日會找外銷業者開會討論補助價格。

在加工部分，陳吉仲說，農委會推出多元處理方案，委由台南市政府辦理，請6個農會來收購加工品，價格保證每公斤10元以上，收購量至少1000公噸。

陳吉仲也釋出利多，加工業者收購愈多補助愈多，原本100公噸以下補助每公斤加工2元，現在收購100到300公噸補助加碼為4元，300公噸以上補助每公斤5元。

在內銷部分，陳吉仲表示，透過「台灣農產品嘉年華」平台58家電商促銷，購買生鮮芒果，滿500就送50；企業認購部分，由郭國文等立委、農委會、台南市府接洽部分目標2萬箱。

陳吉仲說，農委會從現在起兩個星期資源全力投入芒果促銷，在外銷、加工、內銷3方努力下，相信效果會不錯，希望能拉抬芒果價格。