台股「鋼鐵人」全面噴出！鋼鐵股近期表現強勢，30日依舊扮演盤面焦點，資金比重逾37％，帶動台股加權指數再度創高。興櫃鋼鐵股燁聯（9957）表現亦不落人後，漲幅高達80.13％，11點37分觸及熔斷機制，緊隨上市櫃鋼鐵股資金派對腳步。

燁聯股價30日最高衝上26.2元，較前日均價13.99元大增近一倍之多，最高價創2003年8月以來新高，並於11點37分觸及熔斷機制，股價走勢超強。

俄羅斯擬加徵出口稅帶動鎳價上漲，市場氣氛轉佳，上游不鏽鋼廠燁聯29日開出7月盤價，內銷價縮小漲幅，除未含鎳原料成份的430系列產品維持平盤外，其餘各項產品每公噸漲2000～5000元；惟外銷價格則隨歐美市場需求強、價格拉升，不同規格產品及地區每公噸大漲50～200美元，平均漲幅2～3％。

法人指出，上游廠商紛紛調漲盤價，有利不鏽鋼市況熱度延續至第四季，且在歐美疫情趨緩、各國陸續解封下，鋼材需求強勁。即便燁聯決定追求市場穩定性，採取溫和上漲方式，惟與較國際價格相比，預期後市仍有持續補漲空間。