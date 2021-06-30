名嘴朱學恒本月初(1日)送了4個「花籃」到疾管署，行政院長蘇貞昌隨即在臉書發文痛批，此行為非常不恰當，詛咒努力工作的人。而朱學恒今(30)日在臉書發文表示，自己因為上述行為，遭到提告「妨害公務」，這讓網友們傻眼表示，不過是送個花而已，到底妨礙了甚麼公務？

朱學恒1日上午送4個喪禮花籃到指揮中心，花籃上卡片印有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」16個大字，批評這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，你騙得了自己，也騙不了上蒼。

朱學恒遭告「妨害公務」。(圖翻攝自朱學恒臉書)

在今日，朱學恒再度於臉書發文指出，自己遭到民進黨當局提告「妨害公務」，自嘲自己在往土城的路上顯然已經彎道超車各位競爭者，更狠酸民進黨不僅出動行政院長與總統口誅筆伐他，現在宅神正式成為一個「用嘴就可以妨害公務的男人」。

該文章引發網友討論，多數網友認為政府竟然因為幾個花籃就控告民眾「妨害公務」，實在讓人難以置信，表示「周玉蔻呢？不是嗆說要炸中央黨部？」「隔天送花的是不是也要辦？」「送個花也被告，民主國家」、「還有其他的也一起告一告，政府威信不可失」、「有政府，會告人」、「所以說鬼島真是民主進步呢，對吧？」、「笑了，買疫苗也這麼積極就好了」。