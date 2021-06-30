國衛院昨天宣布，政府有意透過國衛院向莫德納尋求疫苗代工機會；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，「蔡政府熊還沒抓到，先賣皮」，那是信口開河不負責任的表現。國難當頭，政府疫苗政策要轉彎，政策正確，社會沒有理由不支持，但不能轉得太勉強，太誇張，一不小心是會翻車的。

游盈隆指出，昨天疫情指揮中心記者會，現任國衛院院長梁賡義第一次粉墨登場報告，釋出政府有意透過國衛院向莫德納尋求疫苗代工機會的新訊息；「這明顯又是一個蔡政府疫苗政策轉向的風向球」。

他說，根據梁院長的口頭報告，其實基本上在表達一個願望，以及目前正「盤點國內產能」，等於是在進行未來若和莫德納洽談時的前置作業。至於，是否已經和莫德納方面有所接觸？接觸誰？層級多高？何時接觸？如何接觸？談了什麼內容？通通付之闕如，八字都沒一撇，什麼都沒有。既然什麼都沒有，那麼，為什麼要硬著頭皮出來講？

他指出，疫情指揮中心記者會，一般而言，除了向全國人民報告最新疫情之外，也是宣布重要政府政策的地方，不能只是隨隨便便釋放一個政策風向球、表達一個政府的意向、宣布一個連影子都沒有的「莫德納疫苗代工」的願望，有如「少女的祈禱」一般。那樣的作法有違常理，有損政府顏面，疫情指揮中心決策背後的心理狀態為何？為什麼要如此急就章？令人好奇。

他認為，疫情指揮中心昨天透過梁院長對外宣示，至少傳達了一個清楚的訊息就是，政府除了採購外國疫苗和開發國產疫苗，還打算走第三條路，爭取外國疫苗代工，就像日韓一樣。

他說，只是，這樣的作為早該做了，國內不乏有人早就提出過了，為什麼等到疫情吃緊的時候才喊出來？後知後覺，再添一筆。

他還說，昨天令人錯愕的記者會後，傳出國衛院知情人士表示「代工部分還在牽線洽談中，儘管談成還需要六到九個月準備期。初期約有3至5億劑的產能」。

他說，天啊！3到5億劑？這個與直覺相反的說法，果然立刻引起國內知識界譁然。前疾管局長蘇益仁就以「天方夜譚」形容，相當不給面子。