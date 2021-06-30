消息指，港澳兩地在觀望香港疫情變化，雙方有意在7月中恢復有限度通關，即來往兩地可無須檢疫。另有消息指，期望香港與澳門通關後，有助與大陸商討通關，最終達至「三地通關」，港府高層此次赴北京參加七ㄧ活動也會向北京政府表達。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良30日在電台節目表示，若香港希望短期內與大陸及澳門作免檢疫通關，港府在外防輸入要採取「零容忍」態度。

何栢良表示，大陸可能會擔心香港成為防疫缺口，將病毒傳到大陸或澳門，若香港希望短期內與大陸及澳門作免檢疫通關，港府在外防輸入要採取零容忍態度，也必須在政策上有所取捨，包括對外地航班實施熔斷機制時需要「從嚴」及「堅持」。

香港呼吸系統專科醫生梁子超稱，香港未來如果可成功與澳門通關，相信短期內也可與大陸通關，但首先要達到未來2星期不會再有外防輸入漏洞，「否則不知道搞到什麼時候」。

澳門旅遊學院講師盧振邦指出，雖然通關條件至今仍是未知數，但若要求十分嚴謹，如要打齊兩針疫苗、出行及抵港均須檢測，就會大大降低對遊客的吸引力。若限制減少，港澳遊則有望變回疫情前的盛況。

盧提到，疫情前很多澳門旅客只會作短暫停留，隨即轉至香港或東南亞。若港澳開放通關，而香港亦與大陸通關，將有利澳門旅遊業，令更多大陸旅客可參加港澳遊，帶動澳門旅客有望回到疫情前。