高雄市鳳山區昨（29）日某大樓驚傳有住戶確診，市府第一時間緊急將60戶共158人進行PCR採檢，並強制所有人入住防疫旅館隔離14天，僅補貼部分費用，引發反彈聲浪，對此，PTT上也有不少人議論紛紛，怒批做法離譜且強硬，但中央卻未吭聲。

一名網友今（30）日於PTT八卦板回文表示，針對高雄防疫措施只求2件事，若未來高雄百貨公司、大型商場、商辦大樓或工廠等出現1確診者時，定要比照辦理，他認為高雄市政府把匡列者送至防疫旅館隔離，「這麼離譜的做法，也只有毫無法治意識的民進黨鐵粉會覺得很棒。」

該名網友指出，日前金門縣長於機場設置快篩站，指揮中心連忙用公文廢止處分，相形之下，高雄市這種完全沒有科學依據、沒有法律基礎又誇張的作為，「行政院、指揮中心裝作沒看到、完全不吭聲」。

原PO怒批，高市府不論PCR篩檢結果陰性或陽性，全部直接送防疫旅館「消費」，勘比威權國家還蠻橫的手段，「還好意思再吹民主體系下的防疫策略嗎？」除了入境管制需要，否則有哪個民主政體把PCR結果陰性的公民強制隔離？

原PO認為期間可能發生鄰居串門子、去早餐店、超商等地消費，「這麼會封，怎麼不把旁邊大樓也全部清空隔離？只傳1例確診就將整棟大樓封樓的基礎是什麼？防疫可以來點正常點的嗎？」他提醒高雄若再出現類似案例，記得要比照辦理，「直到全世界Delta印度變種病毒被消滅為止，否則人民不能安心。」

言論曝光後，引發網友熱議，多數人對防疫旅館花費相當在意，其中一名網友表示「聽說高雄市補助1000元，若戶籍在高雄則再補助500元，以家裡2個成員來說需要兩間房，14天恐就要花費28萬以上」。

另外也不少人批評「強迫消費真的蠻扯的，又不是國外回來」、「在台北叫做製造恐慌，在高雄叫超前防疫」、「先不說工作被影響，住防疫旅館還要多花錢？」、「這真的很誇張，高雄市是獨立了嗎？」、「名字換成柯文哲 ，早就被罵專制獨裁者了」。

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