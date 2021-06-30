從命理角度來看，夢境往往有特殊寓意，能預示近期運勢吉凶，夢裡除了出現人物以外，動物也是常出現的主角，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，如果夢見牛、狗、羊、狼這4種動物，預示著你將來的生活會發生一些劇烈的變化，一定要特別留意。

▍1.牛

夢見吃牛肉是一個好夢，表示你的身心舒暢，身體也非常的健康。夢見放牛，說明擅長運動，體力佳，如果近期會參加運動賽事，將有勝出的機會。牛奶有財富的含義，夢見擠牛奶，是財富被擠出了，預示將有被盜、失竊的事情發生，生活中要注意扒手和搶劫。

夢見牛馬成群結隊，幸運會從天而降，有機會大發橫財，比如路上撿到錢，樂透中了大獎，買東西時多找了錢，打牌連贏好幾場等，這類令人意想不到的幸運還可能會持續發生一段時間，一定要抓住機會。

▍2.狗

狗代表忠誠、友誼，夢見自己打自己的狗，預示著將會因為他人或者自己的過失對身邊人產生懷疑。夢見他人打自己的狗，表示自己會失去朋友，人際關係堪憂。夢見自己打野狗，表示事業會有阻礙、停滯。夢見他人打野狗，預示自己將會發財，收入會上漲。

▍3.羊

夢見獨角羊有許多特殊的含意，旅行的人夢見獨角羊預示出遠門吉利，但也要小心行動。找工作的人夢見獨角羊，預示求職會有困難，信心不足影響了你的表現，求職者成功與否和實力有很大的關係，在自己所擅長、熟悉的領域，勝算會更大一些。

▍4.狼

狼群表示危險在靠近，夢見自己遭到狼群圍攻，要當心小偷和強盜，如有外出旅行的計畫，中途要防備有搶劫之事發生。夢見狼群互相撕咬，暗示伴侶會欺騙你，彼此不夠坦誠，男女之間會發生爭吵。夢見狼在一起，預示你會得到救濟、扶持。無家可歸、迷茫的人做這個夢，將有機會安身立命，有安定生活。富人做這個夢，則預示著有可能遇到別人向你乞討，或尋求幫助。

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