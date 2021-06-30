政治大學近日成為亞洲16所頂尖大學組成的「全球未來產學人才培育策略聯盟」成員，將與包含清華大學、新加坡南洋理工大學、香港科技大學等國內外15所亞洲一流大學分享教育資源，發揮共學精神。

溫世仁文教基金會長年深耕人才培育，集十餘年海內外產學合作經驗，致力培養未來社會所需人才作為重點發展項目，並以「立足亞洲、拓展全球合作」為目標，2019年共同成立「全球未來產學人才培育策略聯盟」，目前已有清華大學、陽明交通大學、中央大學、成功大學、台灣師範大學、台灣科技大學、新加坡國立大學、新加坡南洋理工大學、馬來亞大學、博特拉大學、馬來西亞國立大學、馬來西亞理科大學、拉曼大學、香港科技大學、香港城市大學，再加上政大，共16所大學簽約加盟。

政大附教務長金仕起表示，政大在線上教學已完成兼具文法商和人文特色的55門微課程，資源將與聯盟15校共享。

政大學務長郭秋雯則說，政大未來將規畫華語、宗教、台灣現代與傳統藝術等具本土特色課程，另還會開設商業與資訊的AI教育課程，以及類似TED Talk講座，將與業界講師合作，攜手培育未來產學人才。

郭秋雯並提到，政大也將藉助聯盟，共同推動「海外實習」，協助聯盟大學的學生來台實習。聯盟各校的互惠實習制度，不只培育產業所需人才，也厚植學生跨國移動的國際競爭力，政大今後也將積極參與與聯盟跨國跨校的創新競賽。

政大表示，受疫情影響，「全球未來產學人才培育策略聯盟」人才培育願景不中斷，2021年已規畫相關培育資源，包括史丹佛校友企業家演講，並研發聯盟特色課程。若疫情趨緩而解封，將與國家實驗室及國內外企業合作實習，7月也將舉辦以聯合國永續發展為主題的跨國競賽。

考量到疫情，「全球未來產學人才培育策略聯盟」將先推動線上虛擬實習。政大校長郭明政強調，政大師生應該珍惜機會，政大成為亞洲大學、世界大學的理想，將更加速實現。