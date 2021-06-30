「我媽不見了！」桃園龜山日前夜間林姓女子在鄰居陪伴下走進龜山警分局坪頂派出所報案，員警了解後，發現70歲的媽媽跟女子一起在公園運動，但母親居然失蹤未返家。幸好警方和大湖里里長蔡招治，順利找到林母。

警方表示，林女焦急報案，經警員賴欣莉瞭解，原來於17時許與林姓母親一起在公園散步運動，因林母慢慢散步走，林女則是慢跑公園周邊，想要與母親會合時，沒想到林母竟就此消失亦未返家。

因林母右眼失明且罹患有失智等疾病，不記得回家的路。林女擔心母親安危緊張聯繫親朋好友幫忙在公園內外周邊尋找近1個小時仍找不到，才至派出所所報案請求警方協尋。

員警查明林母衣著特徵，通報各單位協尋外，以公園為同心圓向外擴散調閱沿線監視器，追蹤行走方向訪查商家及住家，也尋求大湖里里長蔡招治的協助，透過社群網站及廣播等方式請在地居民幫忙找人。

皇天不負苦心人，於當日22時許員警發現在龜山區長庚湖湖畔燈光昏暗下有一位衣服類似的婦人在徘徊，立即上前查看就是失蹤的失智老婦，最終協助林女與母親團圓平安返家。

坪頂派出所所長孫維鴻呼籲民眾，若家中有高齡失智老人或易走失之孩童，配掛防走失手鍊、衣服繡上姓名連絡方式，讓熱心民眾、警方在第一時間發現走失者，可以迅速通知家屬。