中華郵政公司定期推出郵票商品，今公布2021年第3季發行規劃，其中發行李前總統登輝先生逝世周年紀念郵票，以感念李前總統推動民主改革與加速國家現代化發展，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元及15元各2枚。

中華郵政訂於2021年第3季發行5種新郵票品，分別為「李前總統登輝先生逝世周年紀念郵票」、「感恩郵票小全張–向防疫人員致敬」、「臺灣核心產業郵票」、「寶島風情郵票–桃園市」及「故宮早春圖古畫郵票」小全張。

李前總統登輝先生逝世周年紀念郵票，預定7月30日發行，為感念與緬懷李前總統推動民主改革、加速國家現代化發展，特以「光。輝」為設計主題，發行郵票1套4枚。

而向防疫人員致敬的特種郵票，預定8月11日發行，感謝防疫英雄無私付出，守護台灣，郵票選取代表黎明及充滿無限生機的卯兔，搭配孩童獻花，表達誠摯感謝，並象徵展望未來美好生活。

其他郵票方面，台灣核心產業郵票預定8月27日發行；寶島風情郵票–桃園市預定9月10日發行；故宮早春圖古畫郵票小全張預定9月29日發行。