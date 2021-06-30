每年4至7月是繡球花季，新北市萬里區繡球花季往年都吸引大批人潮，高家繡球花園是當地最大的繡球花田，面積有8800坪，未料花季一開放卻遇上三級警戒，無奈休園；「種了30多萬株，損失至少上百萬」老闆高逢謙無奈表示，今年規模最大卻損失最重，但仍必須堅持繼續栽培繡球花，為明年花季做準備。

高逢謙說，千坪繡球花園花費了4、5年時間整田、栽培，才有這樣的結果，4月底繡球花節正式開幕正逢母親節，每日有數百民眾造訪，原本預期收入會不錯，但2周後突然宣布三級警戒，園區被迫關閉，正要綻放的繡球花園瞬間沒人，只剩幾位工作人員。

「全家種植繡球花超過20年，這次是損失最慘重的一次」高逢謙表示，除草、施肥、打藥、雇人等費用至少100萬元，但目前只拿到個人的紓困補助，原本還期待6月中旬能解封，但延長至7月後繡球花的花期也過了，去年花費的心力都付之一炬。

高逢謙說，目前經濟收入僅靠手作外賣生活，但30多萬株的繡球花仍需繼續花錢栽培，為了不讓美麗花景白白浪費，現在會定期在臉書放影片、照片，讓大家欣賞繡球花，每次發文也吸引上千位民眾觀看。

新北市景觀處指出，今年7月將迎來荷花季，雖然市府未規定花園業者必須停業，但各區將會視情況封閉，往年湧入數十萬人潮的雙溪荷花季改採線上直播，而局處推展的「賞花快報」臉書也有各地最新花況，民眾不須外出，也可隨時觀看。