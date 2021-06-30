北市30日上午8時開放72歲以上長者以及55歲以上原住民朋友，上網預約接種疫苗，8時30分即預約近4萬人，台北市長柯文哲欣慰地在臉書發文表示，系統順利，謝謝北市衛生局、資訊局，也謝謝所有台北市民展現強大的資訊實力，「台北人真的很棒！」

柯文哲說，大家預約疫苗非常踴躍，8時5分已有1萬6535人預約成功，8時10分2萬6800人，8時30分接近4萬人，到11時已有5萬5925人預約，謝謝北市衛生局、資訊局的同仁，在很短的時間、有限的資源裡，用最大的熱情迅速精進預約系統，也謝謝所有市民朋友，「你們再一次展現了台北市民強大的資訊實力」，台北人真棒。

柯文哲提醒大家，今明（6月30日、7月1日 ）這2天的上午8時至下午5時，北市開放72歲以上長者、55歲以上原住民上網預約接種疫苗，接種日為7月2日至5日，請準時到預約接種點施打，未預約、或先前幾個梯次已預約但因故未到的長者，請於7月3、4日上午9時至下午5時打電話到各行政區民政課登記，統一於7月6日施打。

「祝大家預約順利！」柯文哲說，接下來等中央配發更多疫苗，北市會用最快的速度，逐步開放更多市民朋友來接種。