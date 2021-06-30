美國媒體公布6月「全球防疫韌性排名」，台灣排名暴跌到第44名，成倒數第10名。東華大學教授施正鋒今(30日)在臉書發表看法，他說，「儘管全面執政，如果沒有鞭策，很難不會偷懶、自甘墮落，甚至於井底之蛙、自以為是。在野黨監督政府是責任，否則，就是戒嚴時代所謂的『廁所裡頭的花瓶』，擺的是塑膠花」。

施正鋒30日在臉書指出，由模範生到第44名的感想就是，小時候大家多少有被打手心的經驗，然而，最冤的是沒有考滿分，老師恨鐵不成鋼，記得有一次被打，是因為過去月考題目是全年級一樣，國語出題的隔壁班老師是新來的，同學都不會做那種題目，自己也是勉強根據題意答，雖然成績是班上最高、老師不太有面子，殺雞儆猴。

到了美國讀研究所的時候，施正鋒透露，自己當助教兼助理時，第一個老闆是韓國裔，每回他去外州發表論文時，不是要幫他放8釐米電影、就是上課，記得有一次南韓大選，對方丟給他一捲輪盤式電腦檔案，要他想辦法把資料弄出來、整理簡單的描述性統計，然後加上一句，「你們不是說苦口良藥」？但他大學只上過統計、才開始學SPSS程式，沒有跑過電腦，硬著頭皮四處找人問，終於誓死達成任務，沒有給台灣漏氣。

施正鋒以上述兩件事為例表示，儘管全面執政，如果沒有鞭策，很難不會偷懶、自甘墮落，甚至於井底之蛙、自以為是，在野黨監督政府是責任，否則，就是戒嚴時代所謂的「廁所裡頭的花瓶」，擺的是塑膠花。同樣地，他認為，「媒體除了報導真相，批判政府更是天職， 否則，就淪為搖尾乞憐的狗，只是為了苟活，無恥到極點，根本不知道先人是如何爭取言論自由、思想自由。至於阿諛逢迎的學者，就不知道讀聖賢書、所學何事？」