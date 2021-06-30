全聯今（30）日宣布明（1）日起再引進2款家用快篩試劑，分別為「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組1入」與「快得利家用新冠肺炎快篩套組2入」，加上日前開賣的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」、「羅氏家用新冠病毒抗原檢測套組」，等於目前已開賣4款。

快得利家用新冠肺炎快篩套組，7月1日14時起全台門市開賣，宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門等門市7月4日開賣，2入760元。（全聯提供）

每款限定不同區域擁有藥商執照的門市販售，每店開賣日期與數量，皆依現場實際貨量為主，每人不限購買數量，售完為止。7月1日14時起在台北市門市陸續上架「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組1入」，每款1830元；同時，「快得利家用新冠肺炎快篩套組2入」760元，則會在全台超過千家門市陸續販售，宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門等門市將於7月4日開賣。

「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組-5入」，在雙北地區、基隆、桃園門市販售，每盒1500元，平均單入300元；「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組-鼻腔5入」目前在台北市門市外，今14時起新增高雄、台南門市，每盒1750元，平均單入350元。

福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組-5入，雙北地區、基隆、桃園門市販售，1500元。（全聯提供）