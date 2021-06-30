雲林縣110學年國中小學校長遴選結果出爐，6所國中校長都連任。（雲林縣府提供）

雲林縣110學年國中小學校長遴選結果出爐，32所國小校長連任，3所國小校長留任。（雲林縣府提供）

雲林縣110學年國中小學校長遴選結果出爐，32所國小校長連任，3所國小校長留任。（雲林縣府提供）

雲林縣110學年國中小學校長遴選結果出爐，有4名國小校長初任，9所國小校長異動新任，6所國中校長都連任，32所國小校長連任，3所國小校長留任。

4名初任校長及任職學校為洪肇斌古坑國中小、王正信誠正國小、蔡芳柔成龍國小、蔡鳴哲草嶺國小。

9所國小校長異動分別是沈柏佑東光國小、王東榮崙豐國小、吳國誠水碓國小、喬祺越港國小、 林禾堅客厝國小、羅瑞蓉中正國小、籃繡慧平和國小、林丙茂豐榮國小、林芷安永光國小。

連任的國中校長有凌清德四湖國中、文須琢元長國中、吳宥羢東勢國中、林彩玲東仁國中、施協志北港國中、許美珠西螺國中。

連任的國小校長為黃碧惠永定國小、吳照智崇文國小、關勝周土庫國小、王昇泰大埤國小、蔡明芬山內國小、王曉萍元長國小、陳盈鋅梅林國小、楊松田重光國小、蘇國勳好收國小、黃美惠東榮國小、陳松全僑美國小、陳沼輝東和國小、黃明旋三崙國小、李柏儒大新國小、方柏雅文賢國小、鍾明哲同安國小、張世民 龍潭國小、林佳旺明倫國小、林志郎林中國小、黃有智光復國小、王瓊慈興華國小、李盈萩六合國小、蕭景文復興國小、顏曉湘褒忠國小、廖琦正義賢國小、黃麗鴻後埔國小、洪千惠仁和國小、張志明新生國小、蔡幸伸水燦林國小、王東榮 崙豐國小、吳文策華山國小、廖宏彬潮厝國小。

留任的3名校長是吳承典金湖國小、蘇清泉僑真國小、洪孟真安定國小。今年有3位校長退休，分別是古坑國中小鍾進森、豐榮國小李瑪莉、中正國小沈和芳。