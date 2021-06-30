美國聯邦眾議院今天以366票贊成、46票反對的結果通過法案，取消阿富汗人得先在阿富汗境內完成健檢，才能申請「特殊移民簽證」（Special Immigrant Visas）的規定。

「紐約時報」報導，美軍結束近20年戰爭，撤離阿富汗進入最後階段，卻有超過1萬8000名替美國擔任口譯、司機、工程師、警衛與使館員工的阿富汗人因繁文縟節申請「特殊移民簽證」卡關。

「特殊移民簽證」提供給因替美國政府工作而面臨威脅的人申請。

前陸軍遊騎兵（Army Ranger）、主導此項法案的科羅拉多州聯邦眾議員柯羅（Jason Crow）表示：「我可以很確定地說，如果不是為了這些人，我今天可能不會在這裡。」

民主、共和兩黨為簡化簽證程序提出系列法案，今天通過的是第一項，目的是縮短動輒6到7年的漫長等待期。

法案取消阿富汗人得先在阿富汗境內完成健檢才有申請資格的要求，改為允許他們在抵美30天內完成檢查。柯羅表示，取消健檢要求平均可節省申請人一個月的時間，「在作戰時、在戰區，每一小時都很重要，一個月可以挽救許許多多生命」。

報導提到，當地僅有一家診所提供健檢服務，有些人必須在危險條件下長途跋涉。柯羅還說，費用非常高昂。

一些等待簽證的「阿富汗盟友」曾提過面臨武裝組織塔利班（Taliban）威脅。非營利組織「一個都不能少」（No One Left Behind）主席米爾瓦迪（James Miervaldis）表示，自2014年以來追蹤超過300名翻譯人員或其家人遇害事件，其中許多人是在等簽證期間遭到殺害。

俄亥俄州眾議員溫斯翠普（Brad Wenstrup）表示：「這是生死攸關的狀況，如果我們不盡力保護這些盟友，那將會是美國的醜事。」（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1100630