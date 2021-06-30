中天新聞台前年報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）依《衛星廣播電視法》裁罰40萬元。中天提起訴訟並抗告，且上訴成功。傳播學者認為，NCC公信力深受衝擊，宜對此提出具體行動，回應外界諸多質疑。

文化大學新聞系教授莊伯仲表示，他對法院判決沒有意見，但NCC曾對此召開諮詢會議，16位委員中有9人認為「發函改進」即可，3人建議「不予處理」，僅4人認定中天「事涉違法」。裁罰與否比例呈現3：1，「這是一面倒的結果」，NCC居然還採用少數意見，根本不尊重諮詢委員，而且他們出席還要領車馬費，意見卻未被採納，根本是浪費國家資源。

莊伯仲也說，NCC本身角色確實不討喜，外界難免對其有批評的聲音，他查閱近年的NCC相關民調，結果普遍認為NCC受到政治力干預，喪失公正性，已背離獨立機關角色。「想必NCC委員心底一定不好受」，因此呼籲NCC不宜笑罵由人、唾面自乾，要對此提出具體行動，回應外界諸多質疑，成為嶄新的「NCC 2.0」。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，針對此案，法院裁定雖不會翻轉對NCC與中天的權力態勢，但裁定顯然點出NCC內部運作的相關問題。

鈕則勳認為，畢竟NCC作為監理單位，若是相關裁罰決定流程不夠細膩，甚至違反普遍認知原則而被挑戰，機關公信力必然深受衝擊，甚至可能被認為是為政治服務，這對於本該獨立運作的NCC來說，確實是不可承受之重，就機關形象來看，也得不償失。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚提到，過去NCC大委員會確實未必完全接受專家學者小委員會的建議，偶有翻案，如果NCC大委員會有確切的翻案理由，而且有具體的裁罰標準，應該趁這個時候提出來對外界說明，如果可以在不涉及洩漏公務秘密的前提之下，公開當時審議經過，或許更有助於說服法院，也可以讓其他新聞媒體更了解NCC的想法。