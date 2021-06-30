美國準備迎向疫後的復甦榮景，聯合航空（United Airlines）宣布將向波音與空中巴士共計採購270架新飛機，創下有史以來最大筆的訂單。而為了避免航班中斷，西南航空端出雙倍工資吸引員工在國慶日前加班。

聯合航空新訂購的飛機包括50架波音737 MAX 8型飛機、150架波音MAX 10飛機，以及70架空巴A321neo飛機，預計在全部交付後，其運輸量能可望提高30%。

根據波音和空巴的網頁資料，聯航這一筆新訂單總面額達到354億美元。聯航表示，新機隊的加入將使公司增加25,000個工作機會，包括機師和空服人員。

此外，聯航預估7月將實現稅前盈餘，為去年1月以來首度由虧轉盈。

另一方面，美國西南航空則透過提高加班費吸引員工在7月初增加工作時間，以在7月4日獨立紀念日周末假期期間應付暴增的出遊量，並防止在業務繁忙之際面臨運輸中斷的問題。

受到惡劣氣候和技術問題影響，西南航空本月不得不取消數百個航班，並造成其他航班延誤。西南航空表示，在這段期間，西南航空的空服、地勤和貨運人員將獲得雙倍的加班費。