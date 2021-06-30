韓國最新工業生產報告，5月雖比4月出乎意料地減少，但年增率卻創近11年以來單月最大漲幅。

30日韓國政府公布經濟數據，5月工業生產經季節性調整後月減0.7%，與市場普遍預估會成長0.8%反其道而行。至於4月份也是月減1.6%，當時曾創2020年5月以來，單月下滑幅度最大紀錄。

這份官方報告指出，由於汽車晶片短缺，韓國5月汽車產能較4月減少6.6%。同時，機械設備產量也下降5.6%，與大增5.3%的半導體相比，兩者形成強烈對比。

不過，民間機構卻似乎看得更糟。

韓國證券投資認為，因為缺少晶片，韓國車廠5月時產線作業常常被迫要暫停，因此韓國國內產量月減21%，少產約25.6萬輛汽車。

若按年增率來看，因比較基期較低，韓國5月工業生產大增15.6%，雖低於預估值16.1%，但卻是自2010年6月以來，單月成長幅度最大的一個月。

渣打銀行韓國分公司預測，全球需求將持續強勁，韓國出口與生產皆可受益。