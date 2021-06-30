南韓一名女團成員兼演員年初曾因非法注射異丙酚（俗稱「牛奶針」）被罰款，疑似和某整形外科醫師違反藥師法和毒品管理法有關，該名醫師遭判有期徒刑1年6個月和罰金韓幣300萬元（約台幣8萬元），還要追繳罰金韓幣920萬元（約台幣24萬元），如今事件細節也跟著曝光。

據韓媒《TOPSTARNEWS》報導，該名整形外科醫師因涉嫌違反藥師法、毒品管理相關條例和醫療法遭起訴，一審遭判有期徒刑，不服上訴，日前二審結果出爐，加判罰款新台幣約32萬元，另外更牽扯出一名演員和其他3人曾非法使用異丙酚，且注射過程並沒有寫在診療紀錄上。

該名女演員因為有嚴重失眠問題和憂鬱症，當時向醫師表示「拜託讓我睡個好覺」，醫師便替她注射異丙酚，在接受調查時她也坦言「我以為是一般治療」，由於證據不足並沒有受到開罰，但其實早在2019年7月到8月間，她就被認定有服用異丙酚，當時被處以罰款。

異丙酚是種快速強效的全身麻醉劑，常被用於各科麻醉及重症病人鎮靜，尤其是整形手術，由於異丙酚起效快、持續時間短，不良反應又少，又會讓施打者直接睡著，所以和一般毒品不同，不會感受到「興奮陶醉感」，然而那還是會導致上癮，過去藝人朴詩妍、河正宇就曾因為涉嫌濫用異丙酚遭起訴。

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