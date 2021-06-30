距離東京帕拉林匹克運動會開幕剩下不到2個月，中華民國殘障體育運動總會分享好消息，台灣帕拉柔道選手李凱琳確定獲得參賽資格，也是她三度進軍帕運。

李凱琳的父親、叔叔都是視障柔道選手，她叔叔李青忠更是1996年亞特蘭大帕運柔道金牌選手。李凱琳目前世界排名第4，根據規定，由世界前6名選手取得帕運參賽權，後續分別還有主辦城市分配名額及外卡名額。

由於疫情導致奧運、帕運延後，李凱琳表示，「殘總與體育署一直都在盡力幫我們爭取資源與生活津貼，殘總會長穆閩珠甚至到處找贊助商，希望幫助我們可以在延期到比賽的這段時間，不用擔心生活費而專心訓練。所以真的很感謝花旗銀行與台北永樂扶輪社的支持，除了生活津貼的補助外，殘總也找了體能團隊，來加強與補足我們的訓練。」

對於即將第三度參加帕運，李凱琳說，「我覺得還是很期待，也很開心自己能夠堅持到現在！因為台灣視障柔道較少人接觸，也是希望自己的堅持能夠讓更多人看見我們。」

目前中華帕運代表隊確定取得東京帕運參賽資格的，有兩個運動項目桌球、柔道，5個人次，分別是林姿妤（桌球）、盧碧春（桌球）、程銘志（桌球）、田曉雯（桌球）、李凱琳（柔道）。