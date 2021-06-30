因應新冠肺炎疫情嚴峻，交通部公路總局宣布，為降低群聚風險，今年7月開徵的自用汽機車汽燃費繳納期限，由原先7月31日展延至8月31日。
公路總局表示，110年度自用汽機車燃料費繳納通知書預計於6月底前完成寄發，車主可透過監理服務網（https：／／www.mvdis.gov.tw／）或手機下載「監理服務」App，以及利用嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付、街口支付、蝦皮、元大銀行等App繳納，上述管道使用金融帳戶繳納者，無需支付代收手續費，但使用信用卡支付者，請先洽詢各發卡行庫相關手續費金額。
此外，民眾仍可持通知書至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費，或透過電話語音轉帳代繳系統（412-1111、412-6666，服務代碼169＃）繳費。
公路總局提醒，原已寄發的汽燃費繳款通知書所載繳納期限為7月31日，將自動展延至8月31日。防疫情間，仍請車主多利用網路或電話線上繳納汽燃費。
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