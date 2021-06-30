基隆市環保局採購2台砲霧車設備，提高戶外噴灑效率、減少人力。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

第二波疫情爆發至今，基隆市環保局每天派員到確診者足跡場所進行環境消毒作業，但傳統消毒車必須由清潔人員拿著噴灑器，為充實環境衛生能力，市府同意使用災害準備金52萬元，緊急採購2台砲霧車設備，提高戶外噴灑效率、減少人力。

環保局長賴煥紘表示，為杜絕病毒擴散，每日市府公布確診者足跡後，會隨即派消毒車於該場所進行消毒相關作業，但傳統消毒車必須由清潔人員拿著噴灑器，無法大範圍消毒，加上基隆街道多數狹小，車子無法進入，因此，向市府申請災害準備金52萬元，緊急採購2台砲霧車設備，強化量能、提升防疫安全措施，充實環境衛生能力。

賴煥紘說，砲霧車可提高在戶外空間大面積噴灑效率、減少人力，另外，為提升防疫作業，也向行政院環境保護署申請補助經費30萬元，緊急採購15台背負式噴霧機，在車輛無法進入的巷道，讓清潔人員使用背負式噴霧機進行清消，讓病毒無法繼續擴散，確保市民安全。

環保局指出，消毒工作為緊急性，必須即刻完成，這2台砲霧消毒設備不僅加快效率，同時也減輕隊員體力上的負擔，加上近日天氣炎熱，消毒人員外出必須穿著防護衣及防護帽，有了這項設備，人員不用再背著消毒器沿路消毒。

砲霧車消毒設備由不銹鋼打造，採用獨立汽油引擎，砲霧直噴射程可達9公尺，自由匹配噴灑方向，幫浦水流量最高每分鐘達70公升以上，只要車子進的去的學校、菜市場、巷道、公園等地方，都可以一次處理完成，車子進不去的地方，在100公尺之內另配有高壓軟管，採人工手持噴槍式噴灑消毒。