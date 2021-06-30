防疫期間愛心物資湧入，桃市消防局四大隊感謝各界愛心。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

自實施全國疫情第三級警戒措施，消防人員除執行一般緊急救護案件外，更要運送COVID-19確診或疑似確診之患者，為避免執行救護勤務遭到感染，值勤消防人員的個人防疫防護裝備，必不可少。

近期桃園市大溪消防分隊即收到不願具名的善心人士捐贈之50件防護衣及80組防護面罩，為消防人員在防護措施上多層保障；另更有溪友緣、餃頭老大及一加一五金行等地方商家，捐贈便當、涼麵及運動飲料，立法委員趙正宇亦贈送漢堡等美食，慰勞消防單位執勤的辛勞。

消防局第四大隊大隊長戴明杉感謝地方共同為抗疫付出心力，且無償提供各式資源，幫助地方消防單位執行第一線的救災救護工作，另亦期望民眾尋求救災救護協助時，能誠實提供旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊，消防人員才能持續為民眾提供最適切的救助行動，並維護地方災害防救機能不中斷。