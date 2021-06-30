感染新冠肺炎後，除了咳嗽、發燒、下呼吸道、嗅味覺異常等症狀之外，胸腔暨重症科醫師黃軒發文透露，在臨床上也可以透過觀察「指甲的細微變化」，來協助醫師破案。其中博氏線條、米斯線條、紅色半月指甲以及脫甲，很常出現在新冠患者身上。

黃軒今（30日）在臉書發文分享，4種指甲特徵常出現在感染新冠肺炎的患者身上，分別是「博氏線條（Beau's lines）」、「米斯線條 ( Mee's line )」、「紅色半月指甲 ( Red half moon's sign )」以及「脫甲 ( Onicoptosis )」。不過，他也強調並非出現這4大症狀就代表確診，也有可能是其他疾病所造成的。

黃軒解釋，博氏線條是指甲上出現的橫溝，此線會隨著指甲生長而移動，看起來像是指甲盤裡的「凹痕或山脊」；米斯線條是手腳指甲出現白線交叉；紅色半月指甲則是指甲根部出現紅新月形線；脫甲的話，指甲的顏色恐會逐漸變白色或黃色。

黃軒表示，指甲出現清晰線條者恐感染新冠病毒，因為病毒感染、嚴重肺炎，導致指甲中斷生長而造成博氏線條；確診新冠45天後，指甲上恐出現白色條紋，又稱做「米氏線」的症狀，但隨著指甲生長，它會移動到指甲的尖端，當指甲被剪掉時就會消失，不用擔心。

黃軒也說，新冠肺炎發病約2周，病患指甲根部會出現紅新月型線的特徵，這是因為病毒感染導致，血管損傷或新冠肺炎引起免疫風暴後的反應，通常1至4周內消失，不用特別治療；最後脫甲的部分，則會在發病14天至21天出現四肢指甲根部鬆動，發病約3個月後，指甲可能完全脫落。