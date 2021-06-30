網紅館長陳之漢日前摃上媒體人周玉蔻，嗆對方是「大綠蛆」，周29日在廣播回擊，指民進黨要跟陳關係，甚至表示「不切斷…我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部！」對此中正一警方表示，已有接獲相關檢舉，目前已蒐集資料，依恐嚇危害公眾安全罪，向台北地檢署指揮請示後續偵辦。

陳、周兩人戰火延續多日，最早是周玉蔻批評立委高嘉瑜「機關算盡」、「立委趕快辭一辭」，網友問周「館長這時好安靜」，周則說「不必期待」。

館長不滿周的說法也開始回擊，說周是超級大綠蛆，指周也沒質疑范雲的3＋11，說周不罵不分區范雲，跑去罵民選立委，「妳那麼公平去嗆范雲…叫她辭立委啊」，批周是民進黨打手、是綠蛆綠共。

周玉蔻29日繼續與館長對嗆，指他「民進黨把他做大，現在這麼囂張…」還表示「我鄭重跟民進黨中央黨部、蔡英文總統、賴清德副總統警告一次」、「再跟這個沒腦、莫名其妙、代表台灣無知負面力量的人勾勾纏，我一定追殺到底。」

周還表示：「你們在選舉時誰再敢跟他來往，去上他節目蹭他聲量，我就把你殺到底！」、「要去炸掉民進黨中央黨部。」

館長29日晚聽聞後立刻回酸，「妳一定要炸哦！」、「這個警政署不用辦嗎？」還表示周的發言好像威權時代的官員。

對於周的言論，中正一警方表示，已接獲相關情資，目前正著手整理資料，全案將依恐嚇違害公眾安全罪，請示檢方意見進行後續處理。