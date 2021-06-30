LINE貼文串於2020年正式啟動『創作客』夥伴計畫，招募全台創作達人，聚焦美食旅遊、運動休閒、美妝時尚、插畫設計、親子毛孩、影音類別、短影音等七大領域，提供用戶豐富多元的優質內容。今（30）日 LINE貼文串『創作客』夥伴計畫屆滿一周年，累積超過800位創作客。為鼓勵更多創作人才加入行列，LINE貼文串於6月15日正式推出創作客創收模式的「營利功能」，開啟內容變現力。

LINE貼文串公布，於5月中旬台灣疫情升溫後，平台上「影音播放觀看次數」與「20-24歲用戶停留平台時間」相較於去年同期均雙雙成長近15%，可見LINE貼文串的影音內容及年輕用戶受眾都積極成長中。為鼓勵更多創作人才加入行列，LINE貼文串推出創作客創收模式的『營利功能』。

LINE貼文串目前擁有1650萬月活躍用戶，『創作客』夥伴計畫滿週年之際，已集結超過800位創作客在平台分享優質圖文和影音創作內容。為鼓勵更多創作人才加入，LINE貼文串於6月15日正式推出全新『營利功能』，只要創作客的LINE官方帳號追蹤者達300人以上，且近一個月內的帳號影片累計觀看時間達30小時以上，即可提出營利資格申請，有機會於上傳的影片內插入「圖像廣告」或「插播廣告」，並從中獲得廣告分潤。

LINE貼文串推出全新『營利功能』。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

LINE貼文串推出全新『營利功能』，只要創作客的LINE官方帳號追蹤者達300人以上，且近一個月內的帳號影片累計觀看時間達30小時以上，即可提出營利資格申請。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

目前僅提供影音貼文可開啟營利功能，而插入廣告類型將依影片長度而有所不同，30秒至2分鐘內的影片只提供圖像廣告插入，超過2分鐘以上的影片則可至多插入3支插播廣告。創作客可於每月5日至11日期間申請分潤營利請款，待審核通過後，即可於送出請款申請後60天之內收到款項，享有更多元的營利方式。此外，LINE鼓勵創作客建立官方帳號，運用官方帳號即可發布貼文、分析貼文數據並即時掌握營收狀況，同時提供多項平台專屬曝光資源和內容最佳化經營祕訣，支持優質內容，建立共榮創作生態圈！LINE貼文串亦分享成為高營收創作客的首要關鍵是提升帳號的追蹤人數，以下列出經營帳號的4大秘訣：

（1）投稿60秒以上較長影音，換取3倍的帳號追蹤率

（2）把握關鍵前5秒，影音破題必抓重點

（3）定期發布，跟上時事話題，培養專屬鐵粉

（4）遵守基本原則，避免不當內容，共創安全安心創作環境

LINE貼文串創作客夥伴計畫滿一周年之際，LINE首度以官方帳號好友數為指標，公布前五大創作客排行榜，共同點都是以有趣的影音創作為主吸引粉絲，第一名由網路紅人「蔡阿嘎」奪下，官方帳號擁有超過47萬的好友數，第二名是占星學家唐綺陽所經營的「唐綺陽占星幫」、接續則是擁有百萬訂閱的YouTuber「​阿滴英文」、旅遊部落客「日本自助旅遊中毒者 林氏璧」和3C科技達人「電腦王阿達」。

此外，依據影片和圖文流量等平台數據，加碼公開七大創作領域旗下的Top 3熱門創作客排行榜。除了影音類別由熱門網紅「唐綺陽占星幫」 、「蔡阿嘎」和「​阿滴英文」佔據前3名光環，其他創作領域陸續有新崛起創作客名列前茅，例如以平易近人方式介紹台南在地小吃的「台南人帶路」，還有以電電、布卡、達文西3隻萌寵讓粉絲大呼療癒的「我養的不是貓，是大爺」，分別奪下美食旅遊和親子毛孩領域的Top 3。同時本次也新增短影音領域排行榜，上榜的創作客分別是以姊妹無俚頭搞笑影片爆紅的「毛克利Maokeli」、搞怪美少女「紳士龍蝦」和擅於創意模仿表演的「美姬」，紛紛以吸睛的短影音創下高流量。

為了鼓勵全民在LINE貼文串上揮灑創意，LINE預計於7月下旬將發起30秒影片挑戰活動，邀請用戶在平台上建立專屬官方帳號，並依挑戰主題發佈一支30秒影片，只要於活動時間內榮登前五名人氣影片，即有機會獲得驚喜獎勵。