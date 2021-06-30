新北市土城區承天路是往返桐花公園的產業道路，因鄰近山區，不少野生動物經常行經此處，為了避免動物遭路殺，農業局在路段設置擋土牆，建立生態廊道，近期發現不少動物光顧，考量動物現蹤率增加，並加入漏斗狀動物斜坡道，讓生物廊道化身食堂。

由於承天路車流量大，常傳出動物遭輾斃的事件，農業局和友善道路組織路殺社研究員林德恩2019年在土城桐花公園第二停車場附近，研擬路殺改善設施，在道路邊坡設置抗UV塑布圍籬阻隔，讓動物可從下方生態廊道通過。

農業局指出，路殺設施啟用1年半後，已減少9成路殺發生，其中漏斗狀的動物斜坡道更成為動物們的食堂，枯枝落葉漸漸累積，蚯蚓、蝸牛、小蜘蛛、螞蟻、甲蟲及各類小蟲等紛紛現蹤在廊道內，近期攝像機更捕捉到，鼬獾翻找蟲子吃的畫面。

農業局路殺生態研究計畫主持人朱珉寬表示，生態廊道過往就曾捕捉到黃綠澤蟹、紫嘯鶇特有種生物蹤影，未料生態廊道卻意外打造生物覓食的空間，顯示動物的生態環境良好，未來局處也將持續針對生態調查路殺熱點辦理改善作為，增加能符合動物習性的設施，像是考慮搭設空中廊道能讓利用樹冠層移動的動物也能安全過馬路，降低動物遭路殺的風險。

農業局長李玟表示，路殺改善裝置除了能建構生態友善道路，讓動物們安全過馬路，民眾的用路安全也能提升，讓土城桐花公園及周邊山區的小動物們住得安全，生態與民生更加親合，維護自然環境需要大家共同努力。