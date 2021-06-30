日系外資出具最新報告，認為鴻海(2317)雖面臨立訊等新進者競爭，但蘋果新款iPhone銷量可望優於預期，且鴻海仍以穩固地位取得穩健訂單，配合積極策略結盟布局電動車及半導體、數據中心市占率續升，維持鴻海「買進」評等、目標價146元不變。

鴻海股價近期於108.5～115元間高檔盤整，今（30）日開高後在買盤敲進下放量穩揚近1％，最高上漲1.79％至113.5元。不過，三大法人上周回補5926張後再度轉站空方，本周迄今合計調節賣超5812張。

日系外資認為，由於蘋果iPhone主流機種在中國大陸618促銷後接受度提高，且下半年相較於安卓陣營，受成本壓力及零組件短缺影響較小，將下半年新款iPhone出貨量預期自8200萬支調升至8500萬支，使今年iPhone總代工產量自2.25億支增至2.28億支。

儘管市場擔憂立訊躋身iPhone組裝供應鏈帶來的新競爭，但日系外資認為，相較於去年延遲推出，今年蘋果新款iPhone的銷量將更高，加上有限的市占率減少，對於鴻海未來1年的營運影響處於可控制範圍。

日系外資估計鴻海下半年將取得68～70％的新款iPhone 13系列組裝訂單，較去年下半年iPhone 12系列的72～74％小幅下滑。面對安卓智慧手機的競爭，若新款iPhone 13系列的銷售狀況優於預期，看好鴻海將成為受惠者。

日系外資認為，陸廠藍思在收購可成的iPhone外殼產能後，可能重返供應鏈、提供部分新款iPhone 13系列6.1吋機型的鋁製外殼，但除此之外，鴻海的金屬外殼市占率基本上沒有變化，仍為iPhone主要的金屬機殼供應商。

由於新款iPhone 13系列所有機型均將搭載位移式光學影像穩定系統，相較於去年僅最高階的iPhone 12 Pro Max搭載，日系外資看好鴻海和夏普將受惠於鏡頭模組升級，並因歐菲光退出蘋果供應鏈、雙鏡頭及三鏡頭的安排變化，取得更多後置鏡頭及Face ID模組訂單。

再者，鴻海致力「3＋3」發展策略，積極布局電動車和半導體領域，鑑於鴻海過去2個月與新進者及現有業者的合作持續增加，日系外資更樂觀看待鴻海對電動車和半導體領域的布局進展。

日系外資認為，雖然相關布局進展對未來2年獲利貢獻有限，但新電動車品牌對汽車業商業模式的變化，將為鴻海等新進供應商帶來機會，而新進者在成本及上市時間的激烈競爭，亦將影響既有汽車製造商的供應鏈安排。

此外，企業伺服器客戶去年需求受疫情影響明顯遞延，日系外資預期，隨著已開發國家逐步解封，相關需求將於今年下半年至明年逐漸恢復。由於目前IC供給短缺，看好鴻海憑藉強大的供應鏈管理及全球布局，今年在內容服務供應商（CSP）數據中心的市占率將續升。

整體而言，日系外資認為蘋果供應鏈競爭加劇，對鴻海未來1年影響維持可控制範圍，仍是下半年iPhone銷售優於預期的主要受惠者，配合積極策略結盟布局電動車及半導體、數據中心市占率續升，維持鴻海「買進」評等、目標價146元不變。