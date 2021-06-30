據軍方官員指出，海軍首艘艦塔江艦，已完成海上測評項目，預計7月可交艦，並可望於8月舉辦成軍典禮，擔任台海戰備巡弋任務。

據了解，今天卸任的參謀總長黃曙光，28日視導蘇澳軍港時，也到龍德造船廠看塔江艦，但未登艦。

塔江艦是沱江級艦後續艦首艘，去年12月下水，由蔡英文總統命名為塔江艦。海軍本來規畫2025年完成3艘後續艦，蔡總統於臉書宣布，將於2023年造6艘，提前2年。海軍隨後證實，「後續艦」案原規畫2017年至2025年籌獲3艘，將修訂於2023年完成6艘建造，快速提升防衛戰力。

蔡總統曾於臉書介紹塔江艦是沱江級艦的升級版，延續雙船體的設計，速度快、戰力強，配備有先進電戰、偵搜系統，以及強力的雄二、雄三反艦飛彈，能夠攔截或打擊主力敵艦。

據了解，塔江艦原訂是在今年底交艦，因兩岸情勢的嚴峻，在完成海上作戰測評後，將提前到7月交艦，隨後進行各項武器裝備的實彈射擊，待完成武器裝備驗收，預計8月，塔江艦將舉辦成軍典禮正式擔任台海巡弋任務。

塔江艦噸位約700，可搭載雄三、雄二飛彈外，也部署海劍二防空飛彈，加強防空能，後續量產型的第2及第3艘艦，刻正建造中，預計到2023年底將完成6艘。