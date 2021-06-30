網紅「放火」去年9月到知名女網紅「青青」住家過夜，卻遭青青男友陳罡勳率友人蔣家豪破門，逼「放火」赤裸下跪道歉，簽本票賠25萬。檢察官查出，放火是遭到陳罡勳夥同友人脅迫脫衣下跪，放火為了避免遭暴力對待，主動提出要賠錢並贖回裸身下跪影片及照片，卻因為事後報警引起陳罡勳報復，涉嫌在網路上傳出放火裸照。

本名李育群的放火，去年9月16日和網紅青青參加烤肉趴之後，一起到青青住處，隔天凌晨，青青男友陳罡勳在門外叫囂，進門看到自己女友和放火獨處，打電話叫友人到場，威脅放火脫光下跪。

陳罡勳為了洩憤，強逼放火將內褲脫掉，全身赤裸並揹著雙手下跪道歉，又叫友人蔣家豪持手機拍下道歉影片，陳罡勳則在一旁側拍照片，青青則被嚇到在一旁收拾打包行李，完全不敢吭一聲。

最後陳罡勳帶著放火和一名導演友人見面，並收下對方準備的25萬元後，將30萬元本票及拍攝下跪道歉片的手機都交給放火，放火隔了幾天後報警，陳罡勳一怒之下，才把自己側拍的放火不雅照上傳網路。

事後青青曾公開道歉，坦言因為對陳男說謊指「有姐妹來家裡」，否認與陳男設局仙人跳。放火也澄清和青青「沒發生如外界傳言般的行為」，在事前也完全不知道青青有男朋友，台北地檢署今依恐嚇取財罪起訴陳、蔣2人，另2人被控散布放火不雅照，涉嫌妨害祕密罪部分，因罪嫌不足，獲不起訴。