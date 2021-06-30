1964興建的員林醫院因年年虧損遭裁撤，荒廢許久遲遲未拆除，建物斑駁老舊，外牆爬滿藤蔓，加上921大地震時，龍邦大樓罹難遺體也都暫放醫院太平間內，鬼影幢幢成為許多網友冒險聖地。（本報資料照片）

由於醫院荒廢過久，過去還曾有太平間、921大地震時也暫放遺體在醫院內，日前縣府、公所舉行長達9個半小時，188桌的開工祈安法會，希望藉由宗教科儀淨化環境、安定民心，並祈祝工程順遂。（本報資料照片）

彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓新建工程13日開工，經過兩周準備作業，30日挖土機進駐正式拆除，原地地上物為彰化縣立員林醫院，閒置超過20多年雜草叢生，還曾有劇組到此拍攝鬼片，30日在彰化縣長王惠美、員林市長游振雄的見證下，全台十大鬼屋將少去「員林醫院」，取而代之的是嶄新的長照衛福大樓，預計2023年2月能與民眾見面。

1964興建的員林醫院因年年虧損遭裁撤，荒廢許久遲遲未拆除，建物斑駁老舊，外牆爬滿藤蔓，加上921大地震時，龍邦大樓罹難遺體也都暫放醫院太平間內，鬼影幢幢成為許多網友冒險聖地，日前開工公所舉行長達9個半小時，188桌的開工祈安法會，希望藉由宗教科儀淨化環境、安定民心。

王惠美表示，未來將興建地下一樓地上五樓的綜合性服務大樓，總面積達5902平方公尺，包含衛生所、不老健身房、托嬰中心、兒少服務中心、家庭福利中心、日照中心等等多項設施，感謝中央補助1億527萬2000元縣府自籌9835萬3000元，總計達2億362萬5000元。

王惠美說，除了員林之外，目前縣內整合型長照大樓還有二林、線西、北斗、芳苑、大城也都在興建當中，另外竹塘、彰化的也都已經準備好，即將陸續動工，彰化老人年口眾多，希望長照資源能遍及縣內，建構老幼共學的美好場景。

員林市長游振雄表示，員林人口密集，長照大樓整合多項設施，從幼到老都能夠享受到政府完善的照顧，提供鄉親一站式的公共衛生福利服務，感謝中央與縣府挹注經費，在員林興建衛生所暨長照衛福大樓。