東元綜合醫院兒童心臟科主任賴俊維提供預防新冠肺炎居家防疫10招。（東元醫院提供／羅浚濱新竹傳真）

全國防疫三級警戒未解除，讓公共場合傳染機率下降，但也傳出有人未趴趴走，在家也染疫的情形，使確實做好居家防疫更顯重要，竹北市東元綜合醫院兒童心臟科主任賴俊維提供預防新冠肺炎居家防疫10招，讓民眾慎防將病毒帶回家！

賴俊維說，10招又可分成在「公開場合」跟「返家後」，在公開場合要落實勤洗手、戴口罩，可隔絕大部分感染源，小孩也要養成勤洗手，不要吃手、吃玩具的習慣，出門要配戴大小合適的口罩或戴透明面罩。保持1.5公尺的社交距離，則可避免接觸到感染者的呼吸道分泌物及懸浮微粒。

賴俊維認為，不少民眾外面返家後，可能還未建立或做好居家防疫，首先是鞋子，最好不好放在室內，盡量脫在門外，鞋面和鞋底可以用稀釋漂白水溶液消毒。

其次，採買回家的物資，包裝表面可用消毒劑消毒，再來是小心脫除口罩後直接丟棄，護目鏡或眼鏡可用肥皂水或洗碗精洗淨，並將雙手再一次洗乾淨，才能避免把病毒帶進家中。

賴俊維說，如果是去如市場或大賣場等人多的地方，回家做好上述防護措施後，也不要躺在床上或觸碰家人，要立即洗臉、洗澡和洗頭，再換家居服，外出日常衣物照則一般方式清洗，一般曬太陽20分鐘就能完成消毒。

「手機也要消毒！」賴俊維指常觸摸的手機不適合用漂白水消毒，建議回家後用濕布或濕紙巾沾酒精輕輕擦拭，並適度打門窗戶，讓居家環境保持通風，有助於稀釋並清除潛在的傳染性懸浮微粒，最後則是收到接種通知單，就去施打疫苗，才能提升保護力。

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