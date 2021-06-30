縣議員魏嘉彥提案將捕蜂捉蛇相關業務移轉農政單位辦理，獲多位縣議員連署通過，縣府農業處也已爭取中央補助，將委外執行。（魏嘉彥提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣是全台少數目前仍由消防人員協助蜂捉蛇的縣市，服務件數一年逾2000件，增添隊員不少負擔；縣議員魏嘉彥提案將相關業務移轉農政單位辦理，獲多位縣議員連署通過，花蓮縣政府農業處也已爭取中央補助，將委託廠商結合義消單位共同執行，最快今年上路。

據花蓮縣消防局統計，每年捕蜂捉蛇服務件數平均超過2000件，不過花蓮地形狹長，消防人力有限，魏嘉彥曾多次接獲消防隊員陳情，指出夏季捕蜂捉蛇業務多、風險大，壓縮休息時間，若碰巧當天有火警出勤，體力恐怕吃不消。

魏嘉彥表示，今年初縣議會臨時大會提案，要求縣府將消防局捕蜂、捉蛇等為民眾服務業務交由農政專業單位辦理，獲得縣議員張懷文、楊華美等連署通過，由縣府農業處主責編列，而4月8日消防局及農業處已完成協調會議，未來與業務相關的預算將由農業處主責編列。

農業處表示，花蓮轄內範圍廣大，農業單位駐點有限，經協調後，將以委外招商方式進行，以各鄉鎮市現有消防據點為單位，由義消系統協助委外廠商進行。

以過去捕蜂捉蛇出勤量換算經費，農業處日前也已向農委會爭取整年度一半的經費共520萬元，而下的一半由縣府自籌，不過目前受疫情影響，議會期程延後，6月24日在縣議員連署下，也同意縣府先行墊付下半年相關預算。近日將上網招標，最快今年就能上路。

魏嘉彥說，捕蜂捉蛇本非「消防法」所賦予消防員的職務，近期職人劇「火神的眼淚」針對消防員待遇問題亦引發各界廣泛討論，花蓮對此議題的重視雖落後其他縣市，不過在各界爭取努力下，花蓮消防人員的權益有了進展，盼業務回歸能減輕負擔，讓他們更能專注在緊急救護與搶救火災的任務上。