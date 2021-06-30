屏東枋山近日受到Delta變種病毒侵襲，讓當地正值產季的愛文芒果受到牽連，傳出大筆訂單遭退訂，部分縣市首長和網友見狀，紛紛發起「挺枋山、買芒果」的活動，近日還有一名女網友分享芒果去皮的影片，獨特的刀法吸引近8千人朝聖，直呼超專業。

這名女網友在「爆廢公社二館」發文力挺枋山芒果，「芒果沒有肺炎了病毒啦！產量大，價格便宜，不吃才傻傻」，接著還分享自己長年以來切芒果的神招，只見影片中，她先在芒果表面中間處找出一條線，藉此判斷出籽的位置，之後將芒果切成3片，再切成「船舟」的形狀，最後就可以用「滾動式刀法」，精準將果肉和外皮分離。

原PO自豪地表示，這種切法不但不會滴汁，還可以舒服地大口享用芒果，希望拍片分享出來，可以讓大家知道切芒果也是件很簡單的事情，同時也在文中呼籲：「芒果吃起來，一起幫助果農」。

這段專業影片曝光後，吸引近8千人按讚，原PO精湛的刀工讓許多網友都忍不住驚嘆，紛紛留言：「看妳削芒果好療癒喔」、「看完你削芒果以後，覺得自己好笨喔」、「看到別人切的都是神級，覺得自己切的像狗啃」、「這種芒果最好吃，有人削皮更好吃」、「原來我從小到大芒果都吃錯方法了」、「別人的刀總不會讓人失望」。