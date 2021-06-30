日本上財年稅收 可望創新高 13:492021/06/30 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述兩位日本官員說法指出，日本政府在今年3月止的上財年稅收可能突破60兆日圓（約5400億美元），寫下歷史新高。 龐大的稅收將舒緩疫情衝擊國庫的擔憂，而且還可能促使外界呼籲政府加碼投入振興措施，即便去年頒布的龐大疫情紓困計畫已造成公共財政負擔沉重。 匿名官員透露，60兆日圓的稅收高過於政府原先估計的55.1兆日圓，主要是受惠於美、中經濟強勁復甦，帶動日本企業獲利提升，上財年稅收也將刷新先前2018/19財年（到2019年3月止）締造的60.4兆日圓紀錄。 供貨特斯拉 寧德時代股價攀峰 台股創新高 7月挑戰萬八 #稅收 #日圓 #月止 #龐大 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》投資型類全委保單5月突破9千億 再創新高 12:172021/06/30 財經 東協創新高 外銷訂單國內生產比率下降 09:312021/06/30 財經 《日股》憂東奧＋Delta 日股「漲」風微弱 12:342021/06/30 財經 星鏈整體投資金額 穆斯克估至少200億美元 07:512021/06/30 財經 《金融股》富邦金、中信金新人事 強化大灣區和資訊科技能量 08:532021/06/30 財經 《國際社會》新冠病例遽增 印尼搶氧售價飆3倍 10:182021/06/30 財經 蘋果新品催熱 16檔蘋概股動起來 04:102021/06/30 財經要聞 標普500與高盛商品指數 連袂寫歷史 04:102021/06/30 財經要聞 超商冷凍熟食 疫外成長3成 04:102021/06/30 時尚消費 日本觀光列車No.1 伊予灘物語12月將退役 明春再登場 09:332021/06/30 生活 供應鏈在地化 海外生產貨品於當地銷售占比創新高 10:002021/06/30 財經 財經熱門新聞 「鋼鐵人」超狂 燁聯漲到熔斷 創18年最高價 - 財經 - 工商 鹽田塞港後爆更大麻煩 航運股拉回時間點曝 - 財經 美國商務部長：台積電請求協助取得新冠疫苗 - 財經 - 中央社 比通膨更致命？專家曝經濟未爆彈 - 財經 工商社論》不是通膨，房產泡沫才是經濟穩定的真正威脅 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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