路透引述兩位日本官員說法指出，日本政府在今年3月止的上財年稅收可能突破60兆日圓（約5400億美元），寫下歷史新高。

龐大的稅收將舒緩疫情衝擊國庫的擔憂，而且還可能促使外界呼籲政府加碼投入振興措施，即便去年頒布的龐大疫情紓困計畫已造成公共財政負擔沉重。

匿名官員透露，60兆日圓的稅收高過於政府原先估計的55.1兆日圓，主要是受惠於美、中經濟強勁復甦，帶動日本企業獲利提升，上財年稅收也將刷新先前2018/19財年（到2019年3月止）締造的60.4兆日圓紀錄。