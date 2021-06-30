民代陳啟能捐398萬「電動式數位移動型X光機」給新冠專責醫院 捐贈金額破千萬（戴上容攝）

新冠肺炎本土疫情嚴峻，新北市立聯合醫院三重院區為新冠冠肺炎專責院區，在地新北市議員陳啟能從6月開始媒合民間愛心，近日再採購一台398萬「電動式數位移動型X光機」給三重院區，如今捐贈金額已破千萬，院長項正川指出，該設備能減輕患者移動至X光室攝影過程痛苦，感謝捐贈。

市議員陳啟能今（30）上午特地新北市立聯合院區前往捐贈，他表示，6月初開始陸續媒合各方愛心，捐贈330萬救護車一輛、近萬件醫用隔離衣、口罩等防疫用品外，還提供院方300份午餐、三重清潔隊消毒用品，累計共捐贈651多萬元的防疫物資。

陳啟能說，近日聽聞院方有設備需求，特地召集募款，採購一台398萬的「電動式數位移動型X光機」給新北市立聯合醫院三重院區，過程中很感謝長庚醫院原訂購10台設備出讓1台，讓我們可以盡速完成採購並送達聯合醫院，希望能藉此呼籲社會善心大眾，讓台灣早日度過難關。

院長項正川表示，因目前聯合醫院作為新北緊急應變醫院，院區分為兩棟收治COVID-19患者，需要用X光來檢查確診病人的健康狀況，運用移動式的X光機可提供醫師迅速安全的判斷，也幫助隔離病人、行動不便、急重症者，不需飽受移動至X光室攝影過程的痛苦，且可降低傳染性，只有更加完善的醫療資源，才能有效的守住國內疫情。

陳啟能服務處補充，「電動式數位移動型X光機」捐贈名單：荃掦實業股份有限公司、騏瑋實業有限公司、三重果菜市場福德宮、新北市政府警察局三重分局義刑分隊、國際同濟會台灣總會新北市蘆江國際同濟會、新北市政府警察局義勇刑事警察大隊、麗陽股份有限公司、台北共法堂、聚威精密工業股份有限公司、誠泰藥局、三重清水排骨麵、黃秀貞女士、林來發先生、林輝廷先生、王鐵雄先生、盧火金先生。