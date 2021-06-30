受疫情影響，苗栗縣安排許多學童暑期活動都受到影響延遲甚或是取消辦理，其中縣府獲文化部補助的「苗栗陶瓷博物館小小館長體驗營」預定從8月分展開，目前已開放全國國小報名，以國小4年級以上學生為主，將邀請黃金講師群來開班授課，希望屆時疫情降溫，讓孩子們留下一個充滿「陶」氣的暑假回憶。

這波疫情來襲，全縣各級學校停課1個半月後，就直接進入暑假，許多為了學童所安排的暑期活動，都面臨了進退不得的尷尬場面，甚至有些營隊還是縣府費盡心力爭取中央補助才得舉辦，萬一無法順利舉行，執行成效勢必大打折扣，還影響到未來申請補助續辦資格，在這種情況下，縣府對許多計畫中活動，就只能且戰且走，希望在開辦前疫情能夠及時解封。

苗栗縣政府獲文化部補助的110年度「苗栗陶瓷博物館小小館長體驗營」，由於課程安排從8月分才開始，所以在見到苗栗疫情略有和緩下，文觀局決定即日起開放報名，希望屆時能順利為學生們辦好這場活動。

這場體驗營課程將涵括陶藝創作、導覽解說技能培訓等課程，縣府特別邀請黃金講師群開班授課，包含壺說陶藝工作室老師羅弘煜、聯合大學文化觀光系講師古源睿等，內容豐富、精彩可期，營隊報名以全國各公私立國小四年級以上學生，希望大家踴躍報名參加，為孩子留下「陶」氣的暑假回憶。

文觀局長林彥甫表示，今年體驗營活動將以「苗栗陶文化」為底蘊，以「初心」為出發點，透過手捏泥條的創作方式，開啟學童們對陶的基本認識，落實扎根陶藝手藝基礎，再搭配一系列漸進式課程規劃，讓孩童在暑假期間能深度接觸陶藝文化，並展出孩童們的精心作品，希望燃起對陶藝的學習創作的火花。