全國三級警戒延長至7月12日，不少店家受到衝擊，甚至不堪虧損結束營業，有些店家則將主力轉移至外送平台，但要被抽掉3~4成的利潤。前立委顏寬恒喊話，「是該我們救救這些小店家的時候了」，鼓勵大家外帶，「自己的愛店自己救啊！」

顏寬恒28日在臉書表示，在我們身邊，有很多餵飽我們的小店家，可能是一家人一起經營，也可能是老闆創業幾十年養活全家人，但這些在家附近的小店們和他們的記憶，可能會隨著這次的疫情和管制跟著一起消失，「是該我們救救這些小店家的時候了」。

前立委顏寬恒呼籲大家外帶拯救受疫情影響的小店。（圖／摘自顏寬恒臉書）

疫情管制持續，仍無法內用，讓許多店家面臨嚴重危機，「是該我們幫幫他們的時候了」，顏寬恒希望大家能夠多多外帶支持這些店家，因外送平台一下要吃掉他們3、4成的利潤，他們已經快吃不消了。

顏寬恒也號召立委蔣萬安、洪孟楷、鄭正鈐、萬美玲、魯明哲等人一同響應，救救身邊的小店，「政府救不了我們自己來」，團結力量大。

顏寬恒並在留言處分享自己的愛店口袋名單，網友看了後大讚，「很有溫度的暖心PO文」「真正愛鄉愛民的政治人」，這才是真正了解百姓的苦，聽的到基層聲音，但也有人感嘆，沒賺錢、沒收入怎麼去救。