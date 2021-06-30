港姐冠軍出身的吳綺莉2000年和國際巨星成龍非婚生下一女「小龍女」吳卓林，但吳卓林近年與媽媽鬧翻，並出櫃娶大她12歲女友Andi，母女倆關係頻傳決裂。昨(29日)吳綺莉突然在臉書曬出Andi艷照，隨即秒刪，今她轉發經紀人長文，證實對Andi沒好感，但絕非因為性向，而是看不爽媳婦的諸多舉止與人品。

吳綺莉昨突在臉書分享Andi多張艷照，文不對題寫下：「感謝您，用人的生命去換取你的得著」，引來外界諸多聯想。今稍早，她轉發經紀人阿文所發的文章，阿文表示，其實吳綺莉已經半年多沒跟女兒聯繫，每每只要她發訊息關心女兒，都會接到Andi打來的電話，將她臭罵一頓，連阿文今年1月發訊息關心吳卓林，都因此遇到「問候」。

吳綺莉昨曬出Andi艷照秒刪。（圖／翻攝自臉書）

阿文說，先前吳卓林離家出走到加拿大，在阿文的幫忙下才終於找到人，吳綺莉後來建議阿文說服吳卓林到泰國上學生活，並計畫成立公司簽下吳卓林當藝人，「不是為了捧紅她，只是為了讓她可以自食其力」，起初吳卓林答應了，便決定先回香港換護照，幾經波折後吳卓林終於帶了Andi回家見吳綺莉，吳綺莉見到女兒壓抑了激動的心情，先跟女兒和媳婦談好家中約法三章，但Andi隨即氣憤跳腳，用英文跟吳綺莉開罵，讓阿文傻眼，直說：「我心想，國外『媳婦』和中國『媳婦』就是不一樣，還是外國『媳婦』比較彪悍！」

吳綺莉轉發經紀人長文。（圖／翻攝自吳綺莉微博）

阿文表示，後來吳卓林跟媽媽大吵，要求去外面住，就他這位旁觀者看來，「其實這壓根和性取向沒有關係，一個不能經濟獨立能力的人，採取撒嬌哭鬧的方式達到自己的目的，這跟小孩子有什麼區別？我和她們說，沒有人歧視你們，我自己也是Gay，也沒感受到有誰歧視我」，並建議兩人先自力更生，如果能養活自己、做出點社會貢獻後，再選擇公開出櫃，那麼大家一定會為支持你們，沒想到吳卓林不聽，不久後就分享跟Andi在加拿大結婚的影片，簽吳卓林成為藝人的計畫也只好放棄。

阿文說：「這對母女的關係，走到今天這樣糟糕的地步，當然做母親的教育方法不當有她的責任，然而，兩個已婚的成年人也有一定的問題」，她認為吳卓林私下常對母親情緒勒索，稱：「你沒有經過我同意就把我帶到這個世界，所以你要對我現在負責，包括對我的妻子負責」，而Andi在一旁也沒拉吳卓林一把，兩人流浪時不跟Andi父母求援，而是選擇上傳影片賣慘，換作是別人，對這樣的媳婦恐怕也不會有好感，「喜不喜歡一個人，其實完全和性取向沒有關係，僅僅只關乎人品和為人」。